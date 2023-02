Wie können Betriebe sich davor schützen? Mit einer Cyberversicherung?

Granig: Eine Cyberversicherung ist sicher nicht falsch, allerdings ist es gar nicht so einfach, eine solche abzuschließen und, was Geldzahlungen betrifft, so kann es sehr lange dauern, bis geklärt ist, ob Ansprüche bestehen oder nicht. Die Pharmafirma Merck beispielsweise verhandelte 2022 immer noch über die Schäden von 2017 gegen den Cyberversicherer, erhielt aber schließlich vor einem amerikanischen Gericht mehr als eine Milliarde Dollar zugesprochen. Vor allem aber: Wenn die Produktion steht, dann geht es darum, welche Möglichkeiten Sie haben, ohne IT weiterzuarbeiten. Mein entscheidender Rat an Unternehmen ist daher: Sie sollten sich, so sie es noch nicht getan haben, dringend überlegen, wie viel an Ausfall der Daten- und IT-Infrastrukturverlust sie verkraften können, ohne die Produktion einstellen zu müssen. Und den wirklich überlebensnotwendigen Teil so gut schützen, so gut es nur irgendwie geht.



Was aber auch nicht immer einfach ist.

Granig: Das stimmt. Andererseits kommen sehr viele Angreifer bei sehr vielen Unternehmen nach wie vor über Schlupflöcher, die sich mit relativ simplen Maßnahmen schließen lassen. Aus den USA weiß man zum Beispiel, dass bei rund fünfzig Prozent der Cyberangriffe das Eintrittstor gar nicht komplizierte technische Tools sind, sondern Mitarbeiter des Unternehmens selbst, die meist unwissentlich, manchmal auch wissentlich als Handlanger der Angreifer dienen. So jemand öffnet dann einen Datei-Anhang, den er von einem vermeintlich guten Freund zugeschickt bekommen hat und schon ist der Angreifer im Unternehmen drinnen. Oder, auch das passiert oft, er überspielt Dateien von einem USB-Stick, den er von einem solchen angeblichen Freund bekommen hat. Das ist ganz Old School, funktioniert aber noch immer.



Und die Lehren, die sich daraus ziehen lassen?

Granig: Zum einen, dass es nach wie vor an Bewusstsein mangelt. Zum anderen aber, dass es sinnvoll ist, Standards zu implementieren Mit ISO 27001 existiert ein solcher Standard für Informationssicherheit, nach dem sich Unternehmen zertifizieren lassen können. Der umfasst technische Frage genauso wie die Frage, wie und wie oft man Schlüsselpersonen, die mit kritischen Daten zu tun haben, überprüfen soll. Das ist ein Punkt, den viele Unternehmen sträflich unterlassen. Entweder machen sie das gar nicht. Oder sie machen es einmal, beim initialen Setup und nie wieder, was natürlich auch nicht ausreicht. In der datenkritischen Automobilindustrie ist ISO 27001 inzwischen schon ziemlich weit verbreitet. Immer mehr Unternehmen verlangen von ihren Zulieferern, dass sie nach diesem Standard zertifiziert sind.