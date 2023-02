Patricia Neumann (51) wurde einstimmig zur Vorsitzenden des Vorstands der Siemens AG Österreich bestellt. Sie wird zum 1. Mai 2023 für die Dauer von fünf Jahren bestellt und folgt in dieser Funktion Wolfgang Hesoun.

Neumann kommt von IBM zu Siemens, wo sie seit 1995 in unterschiedlichen Positionen tätig war. In ihren ersten Jahren bei IBM hatte sie sowohl Vertriebs- als auch Spezialistenjobs für den IBM-Finanzierungsbereich inne, mit 29 wurde ihr die erste Managementaufgabe zugetragen. Zusammengenommen war sie in den letzten 24 Jahren bei IBM die Hälfte ihrer Karriere im Ausland tätig – ihre Stationen führten sie nach London, Mailand und Stuttgart.

Ein frühes Faible für Sprachen und eine internationale Tätigkeit führten sie nach dem neusprachlichen Gymnasium an die Wirtschaftsuniversität, wo sie internationale Finanzierung und Marketing studierte. Ihr Ehemann und ihre zwei Kinder haben sie bei ihren IBM-Stationen im Ausland immer begleitet. Schließlich kam sie in der Rolle der Geschäftsführerin von IBM Österreich wieder zurück nach Wien.

Diese verschiedenen Stationen und Länder brachten ihr viel Erfahrung ein – die wiederum ihren Führungsstil beeinflusst: „Ich treffe heute etwa viel schneller Entscheidungen als zu Beginn meiner Karriere, was wohl auch mit Selbstvertrauen zu tun hat.“

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!