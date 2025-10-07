Industrie Transformation Österreich : New Talents: Wie eine unerschrockene Generation Österreichs Industrie neu erfindet

07.10.2025
Vom Bodensee bis Villach: Junge Unternehmer und Führungskräfte treten an, um die industrielle Zukunft Österreichs zu sichern. Trotz Kostendrucks, Bürokratie und globalem Konkurrenzkampf beweisen sie eines: Europas Produktion ist noch lange nicht am Ende.

Inhalt

Aufmacher Junge Talente Theresa Fill, Thomas Holzgruber (li.) und Luca Primavesi

Nur drei der jungen Durchstarter der Industrie: Theresa Fill, Thomas Holzgruber (li.) und Luca Primavesi 

- © WEKA Industrie Medien; Antje Wolm; beigestellt

Daniel Pohselt