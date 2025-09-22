Autozulieferer Innerio Heat Exchanger : Richard Pöttinger, Innerio Heat Exchanger: "Das war wild, ein permanenter Ritt"

22.09.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
In Grieskirchen legte sein Ururgroßvater vor über 150 Jahren den Grundstein für das Landtechnikunternehmen Pöttinger. Doch Richard Pöttinger wählte den Automotive-Pfad: Beim Thermalmanagementhersteller Innerio Heat Exchanger in Kottingbrunn leitet er heute die Produktion. Wie Pöttinger den harten Transformationsprozess der Autoindustrie erlebt und das Unternehmen, an dem prominente Unternehmer wie Christian Knill, Veit Schmid-Schmidsfelden und Klaus Pöttinger beteiligt sind, nach seiner Konsolidierung aufgestellt ist, lesen Sie in Teil Eins der Serie Junge Führungskräfte.
Richard Pöttinger Innerio Heat Exchanger

Richard Pöttinger: Jeder fünfte bis sechste Kompaktwagen in Europa fährt mit einem Bauteil aus Kottingbrunn.

- © Innerio Heat Exchanger

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
22.09.2025
Letzte Aktualisierung
22.09.2025
Daniel Pohselt

Entdecken Sie jetzt