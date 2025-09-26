Ruhdorfer Holz Leadership : Holzindustrieller Anton Ruhdorfer: „Das Unternehmen ist seit jeher ein Generationenprojekt"

26.09.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Seit über 100 Jahren dreht sich bei der Familie Ruhdorfer in Kärnten alles um Holz. Mit Anton Ruhdorfer trat die vierte Generation in die Verantwortung. Der 31-Jährige ist Prokurist und leitet den Bereich Konstruktionsvollholz. Lesen Sie in Teil Sieben der Serie Junge Führungskräfte, warum sein Geschäft ziemlich international ist, was er mit dem Werkstoff Holz vorhat und warum er sich als Netzwerker gut macht.
Ruhdorfer

Holzunternehmer Anton Ruhdorfer: Die Lage Kärntens sei nachgerade ideal: „Zwei Stunden nach Wien – und zwei Stunden ans Meer".

- © Kleine Zeitung / Weichselbraun

Daniel Pohselt