So seine Gedanken macht sich Philipp Blum dieser Tage über die Beschaffenheit des Wirtschaftsstandorts Österreich. Blum ist kein Krakeeler, der sofort mit Abwanderung droht. "Wir werden auch noch übermorgen hier sein", sagt er. Es liege ihm auch nichts ferner, als den Wirtschaftsplatz krankzujammern. Es gebe immer Möglichkeiten. So wurden an den Vorarlberger Standorten des Unternehmens in den letzten Monaten keine Kündigungen ausgesprochen, sondern es wurde im Produktionsumfeld über natürliche Fluktuation angepasst. Eine Maßnahme, die sich in einem großen Unternehmen doch bemerkbar macht. Die Zahl der Mitarbeiter liegt heute rund 400 unter der Zahl 2023.