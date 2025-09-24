Fill in Gurten ist längst ein Global Player im Maschinenbau. Während CEO Andreas Fill mit Günter Redhammer (COO), Martin Reiter (CFO) und Alois Wiesinger (CTO) das international tätige Unternehmen, das Maschinen für Automotive, Luftfahrt, Holz oder Sport produziert, auf Kurs halten, schreibt sich auch eine Familiengeschichte weiter. Theresa (29) und Laurenz Fill (26), die beiden Kinder von Andreas und Bettina Fill, wachsen als dritte Generation in die Führungsarbeit nach.



Für Theresa war früh klar, dass sie in das Unternehmen einsteigen will. Nach einer kaufmännischen Ausbildung jobbte sie bei Fill in der HR. Heute ist sie als Customer Success Managerin der Fill-Schwester CORE smartwork an der Schnittstelle Kunde und Software. Sie kümmert sich um Support und Vertriebsfragen. Parallel verantwortet sie das Eventmanagement von Fill – und kommt auf etwa eine Veranstaltung pro Monat, die sie managt. Laurenz Fill wiederum startete 2020 im Unternehmen und lernte erstmal alle Abteilungen kennen. Im Zuge dessen überarbeitete er etwa das Lehrlingsbonusprogramm.

In der Prozessentwicklung, wo er halbtags neben seiner Ausbildung jobbte, gefiel es ihm besonders gut. Noch bis 2026 studiert er Psychologie in Wien. Dann wird er wieder ins Unternehmen, die Prozessentwicklung, eintreten.

Es gibt laut den beiden keinen Stichtag, an dem Andreas Fill das Ruder übergeben wolle. "2030 ist vielleicht ein Orientierungspunkt, nicht mehr", schmunzeln sie.