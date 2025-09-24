Maschinenbau Fill Leadership : Fill Maschinenbau: Wie Theresa und Laurenz Fill als dritte Generation im Unternehmen durchstarten

24.09.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Beim Maschinenbauer Fill in Gurten wächst die dritte Generation heran: Theresa und Laurenz Fill. Die Kinder von Geschäftsführer Andreas Fill bringen neue Schwerpunkte ins Familienunternehmen – von Customer Success bis hin zur Prozessoptimierung. Lesen Sie in Teil 2 der Serie Junge Führungskräfte, was sie ins Unternehmen zog, warum dort auch ihre Großeltern noch ein Wörtchen mitreden - und wie es Andreas Fill mit der Übergabe der Geschäfte hält.
Fill Theresa Laurenz

Theresa und Laurenz Fill. Die Kinder von Geschäftsführer Andreas Fill bringen neue Schwerpunkte ins Familienunternehmen.

- © Antje Wolm

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
24.09.2025
Letzte Aktualisierung
24.09.2025
Daniel Pohselt