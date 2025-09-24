Wenn Luca Primavesi über seinen Beruf spricht, fallen Orte wie Seoul, New York oder London fast beiläufig. Reisen gehören für ihn dazu – über 70 Länder hat er bereits gesehen, Raffinerien besucht, Lieferanten getroffen. Evvaoil, das Unternehmen seiner Familie, lebt vom internationalen Austausch. Und doch bleibt der Lebensmittelpunkt klar: Margarethen am Moos, Niederösterreich. Dort produziert Evvaoil seit über 100 Jahren Schmierstoffe, Öle und Fette – ein österreichischer KMU im Schatten von Global Playern wie Shell, Mobil oder Castrol.



Primavesi hat Wirtschaft in Wien, London und New York studiert und wollte Fehler verständlicherweise lieber außerhalb machen, bevor er ins Familienunternehmen einstieg. Seit 2019 ist er in der Geschäftsführung, gemeinsam mit Vater Paul, der sich behutsam zurückzieht. „Es ist keine Bürde, sondern eine große Verantwortung“, sagt er. „In ruhigen Zeiten ist es leichter, wir haben aber drei Rezessionsjahre in Folge erlebt – da sind besondere Anstrengungen und unternehmerische Resilienz erforderlich, um Zuwächse zu erzielen“, erzählt er.

100 Jahre Schmierstoffe



Evvaoil wurde 1919 gegründet und ist heute der einzige rein österreichische Hersteller mit umfassenden Produktsortiment. Am Standort Margarethen am Moos werden jährlich rund 20 Millionen Liter Premium-Schmierstoffe von hochwertigen Motorölen (Automotives) über Hydrauliköle (Industrials) bis zu maßgeschneiderten Spezialprodukten produziert, gelagert und ausgeliefert. Etwa 50 Mitarbeiter sind beschäftigt, hinzu kommt ein Netz von Logistik-Dienstleistern. Das Unternehmen liefert an die Automobilindustrie, die metallverarbeitende Industrie, Schwerindustrie, Land- und Forstwirtschaft sowie an OEMs. Gleichfalls wird der öffentliche Sektor In großem Ausmaß beliefert. Die Mehrheit des Gesamtausstoßes wird exportiert.