24.09.2025
Evvaoil ist Nischenplayer in einem von Multis wie Shell, Mobil oder Castrol dominierten Schmierstoffmarkt – und behauptet sich erstaunlich gut zwischen Exportdruck und Nachhaltigkeitsanforderungen. Mittendrin: Junior-Chef Luca Primavesi. Lesen Sie in Teil 3 der Serie Junge Führungskräfte, wie effizient die Produktion von Premium-Schmierstoffen heute erfolgt, wie das niederösterreichische Unternehmen durch Zukäufe wächst und warum die Kunstsinnigkeit seines Vaters Paul kein Zufall ist.
Paul und Luca Primavesi Evvaoil

Seit 2019 in der Geschäftsführung: Luca Primavesi mit seinem Vater Paul, der sich behutsam aus der Geschäftsleitung zurückzieht.

- © Evvaoil

