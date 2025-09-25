Infineon Villach Leadership : Johanna Pessentheiner, Infineon: "Optionen abwägen, sich nicht reinreden lassen"

25.09.2025
Johanna Pessentheiner entwickelt bei Infineon in Villach die Prozesse, die aus Ideen Serienprodukte machen. Die Chemikerin leitet zwei Teams - und bewegt sich zwischen Reinraum, Forschung und Produktion. Lesen Sie in Teil Fünf der Serie Junge Führungskräfte, warum sie schon das Vorstellungsgespräch überzeugte, wie divers sie ihr Team erlebt und warum sie gerne Strukturen vorgibt.
Johanna Pessentheiner Infineon

Johanna Pessentheiner, Infineon Villach: Ausgleich findet sie am Villacher Hausberg, dem Dobratsch

25.09.2025
25.09.2025
