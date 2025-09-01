Die Uhren ticken: In wenigen Wochen starten die Kollektivvertragsverhandlungen im Metallerbereich – und selten zuvor war die Ausgangslage so angespannt. Auf der einen Seite stehen Beschäftigte, die ihre Kaufkraft sichern wollen. Auf der anderen Seite Unternehmen, die unter massiv gestiegenen Kosten ächzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit bedroht sehen. Österreich hat im internationalen Vergleich längst die höchsten Lohnstückkosten, die Inflation liegt über jener der Nachbarn – und die Geduld in den Chefetagen wird spürbar dünner. Das Industriemagazin hat führende Stimmen aus der Industrie eingefangen: Ihre Botschaft ist eindeutig – ohne Kurswechsel droht der Standort aus dem Gleichgewicht zu gerate.

>>> IMA Schelling-Chef Lehner über das österreichische Lohnniveau

