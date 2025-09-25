In Hörbranz, nur wenige Minuten vom Bodensee entfernt, steht ein Familienbetrieb, der seit Jahrzehnten an der Schnittstelle von Bauwirtschaft und Industrie tätig ist: die Diem-Werke. Betonmischer, Zwangsmischer, Warmwasserspeicher oder maßgeschneiderte Behälter – das Portfolio ist breit, die Reputation hoch. Und doch sind die Zeiten für die Branche nicht einfach. „Rahmenaufträge über ein halbes Jahr hinaus sind eher eine Seltenheit“, sagt Ferdinand Diem, dessen Vater Harry 2010 früh verstarb und der seit 2024 mit Christoph Hagspiel Geschäftsführer des Unternehmens ist. Die Bauwirtschaft ist schwankungsanfällig, Material- und Lohnpreise steigen, und internationale Konzerne locken mit hohen Ausbildungsprämien die Lehrlinge ab. „Wir merken den Druck enorm“, so Diem.



Umso wichtiger sei es, breit aufgestellt zu sein. Die Firmengeschichte reicht 75 Jahre zurück. Großvater Alfred Diem startete nach dem Krieg als Einmannbetrieb in Dornbirn. Anfangs wurden alte Wehrmachtsfahrzeuge zerlegt, Traktoren aus Ersatzteilen zusammengebaut. Bald kamen Betonmischer dazu – eine Antwort auf den Wiederaufbau. Die 1990er-Jahre brachten mit Zukäufen im Behälterbau die Erweiterung, später folgte mit der Übernahme von Unitec der Schritt in Berechnung und Vertrieb.



Heute beschäftigt der Betrieb rund 50 Mitarbeiter. Konstanz ist Programm: Seit mehr als 15 Jahren hält die Belegschaft nahezu diese Größe und als Familienbetrieb will man Mitarbeiter auch in turbulenten Zeiten möglichst halten. Selbstverständlich kennt jeder jeden beim Vornamen.