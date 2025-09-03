Krise im Maschinenbau : Raus aus der Krise, rein in die Zukunft: Die stille Revolution im Maschinenbau

Die österreichische Maschinenbaubranche steckt mitten in einem Balanceakt zwischen Krise und Aufbruch. Während Märkte wegbrechen, Energie- und Lohnkosten steigen und geopolitische Risiken zunehmen, entstehen zugleich neue Chancen. Wie die Krise ganze Sektoren auslöscht und zugleich neue Geschäftsmodelle provoziert - von Regionalisierung bis hin zu Pay-per-Use oder Servitization.

Maschinenbau in Krise

Lieferketten wanken, Märkte brechen weg, Margen schrumpfen – und doch entsteht im Maschinenbau eine neue Stärke: Unternehmen setzen auf regionale Produktion, digitale Plattformen und intelligente Services statt auf Expansion um jeden Preis.

