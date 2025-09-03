Auch die Rückkehr in politisch stabile Märkte wie die USA gewinnt an Bedeutung. Neue Werke entstehen dort nicht nur, um Zölle zu umgehen, sondern auch, um näher am Kunden zu produzieren. Dieser Trend zeigt sich auch in anderen Regionen, etwa in Asien, wo ebenfalls stärker regional gefertigt wird. Rund drei Viertel der Firmen setzen künftig stärker auf regionale Produktionsvarianten.

Für Unternehmen in Österreich und Deutschland ist dieser Strukturwandel besonders tiefgreifend. Jahrzehntelang galten sie als Exportweltmeister. Doch nun bröckeln die Grundlagen: Märkte fallen weg, Energie- und Lohnkosten steigen, Zölle verkomplizieren das internationale Geschäft. Laut Statistik Austria ist die Industrieproduktion im Juni 2025 um 2,4 Prozent gesunken, die Arbeitsstunden sogar um 7,5 Prozent.

Dass die Lage ernst ist, zeigt der Fall Emco: Der Salzburger Werkzeugmaschinenbauer, der tief in der Krise steckt, spricht offen vom „Gesundschrumpfen“. Emco hat Kurzarbeit eingeführt, Lohnerhöhungen ausgesetzt und Standorte verkleinert. Ziel ist es, durch modularisierte Produktion, strafferes Controlling und ein fokussiertes Portfolio wieder eine schwarze Null zu erreichen. Echte Innovationen treten angesichts dieses Überlebenskampfs in den Hintergrund.