IV-Präsident Georg Knill über stagnierende Arbeitsproduktivität und die Frage, ob Österreich zu wenig arbeitet.



INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Knill, arbeiten wir in Österreich zu wenig?

Georg Knill: Wir haben heute knapp viereinhalb Millionen Erwerbstätige in Österreich. Das sind so viele wie nie zuvor. Gleichzeitig leisten wir in Summe aber noch immer gleich viele Stunden wie vor Jahren. Da braucht man kein großer Mathematiker zu sein, um zu sehen: Das geht sich nicht mehr aus.

Was sind die Ursachen?

Knill: Es gibt da mehrere Phänomene, die zusammenwirken. Aber wenn wir nüchtern auf die Zahlen schauen, dann sehen wir: Die Jahresarbeitszeit in Österreich liegt bei rund 1.400 Stunden, das ist etwa 25 % weniger als in den USA. Aber auch in Europa arbeiten viele Länder mehr als wir. Und wir wissen, woher das kommt: Urlaube, Feiertage, Krankenstände. Ich kritisiere das nicht pauschal – aber wir müssen ehrlich sein. Diese geringe Stundenleistung führt unweigerlich zu einer niedrigeren Produktivität.

Ein strukturelles Problem.

Knill: Wenn die Arbeitskosten steigen – Stichwort Lohnstückkosten – und gleichzeitig die Produktivität sinkt oder stagniert, dann gerät das System unter Druck. Die Lohnstückkosten in Österreich sind in den letzten Jahren um über 30 Prozent gestiegen, in Deutschland beispielsweise nur um die Hälfte. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt nicht mehr. Wir haben uns aus dem Markt hinausgepreist.

Wird das in der öffentlichen Diskussion ausreichend thematisiert?

Knill: Leider nein. Wenn man die Frage stellt, ob wir in Österreich zu wenig arbeiten, dann kommen sofort reflexartige Abwehrreaktionen. Es gibt tausend Gründe, warum Reformen bei uns angeblich nicht funktionieren – aber keinen einzigen konkreten Vorschlag, wie wir es besser machen könnten. Das zeigt, in welcher Verfasstheit wir uns gesellschaftlich befinden: Probleme sind sichtbar, aber man will sie nicht angehen.

An wem könnte sich Österreich orientieren?

Knill: Dänemark zum Beispiel. Dort ist es gesellschaftlicher Konsens, dass mit steigender Lebenserwartung auch länger gearbeitet wird. Gleichzeitig haben sie ein kapitalgedecktes Pensionssystem eingeführt, das weniger Belastungen für den Staatshaushalt darstellt. In Österreich verweigern wir uns solchen Diskussionen kategorisch – und das, obwohl die Probleme bekannt sind.

Welche Folgen hat das für den Standort?

Knill: Wenn wir weniger arbeiten, aber gleichzeitig die Systeme wie Pension, Pflege und Gesundheit immer teurer werden, dann bricht uns auf Dauer die Finanzierungsbasis weg. Wir leisten in Summe weniger als früher. Und wir müssen mehr leisten, länger und auch intensiver, wenn wir unseren Lebensstandard und den Sozialstaat halten wollen.

Was erwarten Sie von der Politik?

Knill: Die Bereitschaft, diese Debatte offen und ehrlich zu führen. Das ist keine angenehme Diskussion, ich verstehe das. Aber wir brauchen sie. Es geht darum, unser System zukunftsfit zu machen. Wenn wir die Realität nicht anerkennen, dann wird es in fünf oder zehn Jahren nicht mehr um Reformen gehen – sondern um harte Einschnitte.