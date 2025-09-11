Die Digitalisierung verändert nicht nur Produkte und Vertriebskanäle, sondern auch die Anforderungen an Führungskräfte. „Digitale Geschäftsmodelle im industriellen Umfeld erfordern eine andere Prägung – und oft auch ein Abweichen von gewohnten Strukturen“, sagt Jens Förderer, Inhaber des Lehrstuhls für Information Systems II an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim. Während klassische Industrieführung stark auf Produktqualität und technische Exzellenz fokussiert war, tritt heute die Fähigkeit in den Vordergrund, interdisziplinäre Teams zu befähigen und Innovationsprozesse zu moderieren. Auch er sagt: Eine der größten Herausforderungen liegt im internationalen Recruiting. Viele Unternehmen sind gegenüber globalen Talenten noch verschlossen.

Das ist nicht nur eine gesellschaftliche, sondern vor allem eine unternehmerische Frage. Sprachbarrieren spielen dabei eine zentrale Rolle. In manchen Betrieben wird auch nach Feierabend ausschließlich Deutsch gesprochen. Sprachkurse in Englisch werden zwar angeboten, doch fällt es vielen Beschäftigten schwer, diese als Chance zur Integration zu sehen. „Hier muss man angreifen – die Sprache ist ein Schlüssel“, betont Förderer. Ein Kulturwandel beginnt bereits bei der Stellenausschreibung: Wenn internationale Fachkräfte gewonnen werden sollen, darf Deutsch nicht zwingend als Einstellungsvoraussetzung genannt werden. Entscheidend ist, neue Mitarbeiter willkommen zu heißen und ihnen eine reibungslose fachliche Integration zu ermöglichen – unabhängig von der Sprache.

Demokratischere Produktentwicklung



Im digitalen Umfeld arbeiten Teams enger, agiler und demokratischer. Entscheidungen entstehen weniger im Top-down-Verfahren, sondern in gemeinsamer Abstimmung. Mitarbeiter erwarten Mitsprache und wollen Verantwortung übernehmen. Dies erfordert von Führungskräften nicht nur technische Kompetenz, sondern auch interkulturelle Fähigkeiten. Pünktlichkeit, direkte oder indirekte Kritik, Meetingkultur oder der Umgang mit Small Talk – all diese Aspekte unterscheiden sich je nach kulturellem Hintergrund und beeinflussen die Produktivität.



Förderer verweist etwa auf Unterschiede zwischen deutscher und italienischer Meetingkultur: Während hierzulande der Fokus schnell auf sachliche Inhalte gerichtet wird, kann ein informeller Einstieg für Arbeitsklima und Kreativität förderlich sein.

Vom Manager zum Enabler



Das Führungsverständnis verändert sich grundlegend: weg vom klassischen Manager, hin zum Enabler. Gefragt sind Empathie, aktives Zuhören, individuelle Förderung und die Fähigkeit, Freiräume zu schaffen – insbesondere im Software- und IT-Bereich. Selbstorganisierte Teams benötigen Führungskräfte, die Entscheidungen ermöglichen, nicht vorgeben.

Internationale Vorbilder zeigen, dass temporäre Jobwechsel, Mentoring-Programme oder „Shadowing“ – etwa das Begleiten einer Führungskraft über eine Woche – wertvolle Entwicklungsimpulse geben können. In den USA ist die Flexibilität größer, Jobprofile werden häufiger angepasst und experimentelle Projekte schneller gestartet. Förderer sieht in der öffentlichen Präsenz von Führungskräften eine wichtige Komponente moderner Unternehmensführung. Topmanager, die sich auf LinkedIn oder anderen Kanälen nahbar zeigen, schaffen eine emotionale Bindung – sowohl zu bestehenden Mitarbeitern als auch zu potenziellen Bewerbern.

Digitalisierung mit wirtschaftlichem Blick



Digitale Transformation erfordert auch ein Umdenken in Budget- und Entscheidungsstrukturen. Neben dem Tagesgeschäft („Run“) müssen gezielt Mittel für Innovationszellen bereitgestellt werden, die experimentieren dürfen, ohne sofort Ertrag liefern zu müssen. Erfolgreiche Beispiele wie Heidelberg Materials zeigen, wie selbst traditionelle Industrien durch gezielte Digitalisierung ihre Wettbewerbsposition stärken können – etwa durch KI-gestützte Betonmischer, die präziser arbeiten, oder durch die Öffnung eigener Plattformen für Partnerunternehmen. In den USA fällt das Experimentieren leichter: Der regulatorische Rahmen ist oft flexibler, die Risikobereitschaft bei Kunden und Mitarbeitern höher. In Deutschland dagegen bremsen häufig rechtliche Unsicherheiten und kulturelle Zurückhaltung den Innovationsdrang.