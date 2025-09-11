Innovation in der Industrie : Innovation in der Krise: Sechs radikale Thesen, die alles verändern könnten

11.09.2025
Österreich feiert Rekorde bei Patenten – und rutscht dennoch im Innovationsranking ab. Experten schlagen Alarm: Ohne radikalen Kulturwandel droht der Standort den Anschluss zu verlieren. Gefordert sind Manager, die Routinen sprengen, KI konsequent nutzen und mutig in Nischen denken. Sechs unbequeme Thesen, wie sich Österreichs Innovationskraft neu entfachen lässt.
Internationale Wettbewerber ziehen vorbei, banhnbrechende Technologien kommen aus dem Ausland, und radikale Geschäftsmodellinnovationen entstehen - trotz Patentrekorde - nur mehr selten in hiesigen Zentralen. Warum ist das so - und was können wir dagegen tun?

