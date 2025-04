Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen setzt Infineon weiterhin auf Innovationen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stiegen leicht von 672 auf 686 Millionen Euro, was einem Anteil von 14 Prozent am Umsatz entspricht. Mit über 2500 Mitarbeitenden im F&E-Bereich und der Produktion von 7,5 Milliarden Chips im Werk Villach leistet Infineon einen erheblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit: Die Chips ermöglichen in Anwendungen eine CO2-Reduktion von 11 Millionen Tonnen, was etwa 15 Prozent der österreichischen Gesamtemissionen 2022 entspricht.

Infineon verzeichnete außerdem ein Umsatzwachstum von über 30 Prozent auf 650 Millionen Euro im Bereich des neuen Halbleitermaterials Siliziumkarbid. „Die Nachfrage bleibt hier sehr stark“, so Reisinger. Das Unternehmen profitiert dabei von der Zusammenarbeit mit dem Werk in Kulim, Malaysia, das durch geringere Produktionskosten überzeugt, während die Technologieentwicklung weiterhin in Villach angesiedelt ist.