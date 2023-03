Das Potenzial für den Ausbau erneuerbarer Energien in Österreich ist groß. Bis 2030 sollen bis zu 27 Terawattstunden aus Photovoltaik, Wind und Wasserkraft hinzukommen. Verbund leistet seinen Beitrag dazu, dass diese Ausbaukapazitäten auch tatsächlich Realität werden. Das Unternehmen investiert in den nächsten Jahren einerseits in die Versorgungssicherheit und andererseits in den Ausbau der erneuerbaren Energien - insgesamt bis zu drei Milliarden Euro.

"Die Energiewende ist ein Thema, das uns alle angeht und besitzt nicht erst seit der Energiekrise auch eine gesellschaftliche Relevanz", so Wagner. Seit vielen Jahren sei Verbund ein Partner der Industrie - insbesondere in der Bereitstellung von Wasserkraft. Seit dem Krieg in der Ukraine habe sich nun zudem die geopolitische Lage verändert: "Wir müssen uns unabhängig machen". Das Unternehmen sieht sich dabei als wichtigen Akteur in Österreich und Deutschland.

Wagner ist davon überzeugt, dass die Energiewende schaffbar ist. Insbesondere im Bereich der Solarenergie werde aktuell viel Geld investiert. "Hier können wir schnell sein", so Wagner zum Ausbau der PH-Anlagen - häufig in Kooperation mit Unternehmen. „So wie die Pandemie die Entwicklung der Kommunikationstechnologien massiv vorangetrieben hat, wird der Fokus jetzt auf den Ausbau der erneuerbaren Energien gerichtet. Und hier gilt tatsächlich, dass wir jeden freien Zentimeter mit Photovoltaikanlagen bebauen müssen, der möglich ist.“ Bis 2030 soll 1/4 der Gesamterzeugung aus Solar- und Windanlagen stammen.

