Hinzu kämen insbesondere in Frankreich, aber nicht nur dort, Probleme mit der Verfügbarkeit der Kernkraftwerke. "Faktisch hat Frankreich 2022 so wenig Strom aus Atomenergie produziert wie zuletzt davor 1989." Zudem habe die Trockenheit im Sommer und Herbst in sehr vielen Ländern dazu geführt, dass sowohl die Produktion der Laufkraftwerke als auch die Speicher der Speicherkraftwerke extrem niedrig waren. "Österreich war da noch auf der besseren Seite." In Deutschland sei vor allem im Spätsommer kaum noch Kohle verschiffbar gewesen, was zu Problemen bei der Brennstoffversorgung der süddeutschen Kohlekraftwerke geführt habe. "Die Risiken für die Versorgungssicherheit waren größer als in vielen Jahren zuvor."

Am größten sei das Risiko von Engpässen in Frankreich und Irland, aber auch hier seien die Extremszenarien nicht sehr wahrscheinlich. Der kommende Winter könne aber auch herausfordernd werden, warnte der Energieexperte. "In China fängt die Wirtschaft wieder an zu wachsen. Das wird auf den LNG-Bedarf in Asien relevante Auswirkungen haben. Das wird vermutlich die Preise für Gas in Europa im Laufe des Jahres wieder hochtreiben." Aber auch die Verfügbarkeitskrise der französischen Kernkraftwerke sei noch nicht ausgestanden. Zwar sei es zwischenzeitlich gelungen, rund drei Viertel der Leistung wieder ans Netz zu bringen, "mittlerweile fehlen aber wieder 7 GW gegenüber dem Höchststand von Anfang Februar."

