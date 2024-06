Die Begeisterung für den Pflanzensprit ist jedoch nicht uneingeschränkt, da er nur dann ökologisch ist, wenn er aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt wird, wie das deutsche Umweltministerium betont. Es sei zudem unklar, woher genügend Rohstoffe kommen könnten. Altspeiseöle werden bereits seit langem als Treibstoff verwendet, wie zum Beispiel in Österreich von der Firma Münzer in Sinabelkirchen (Steiermark). HVO 100 ist unter anderem in den Niederlanden, Schweden und Litauen erhältlich.

>>> Lieferkette: So managen Sie komplexe Warenströme

Spartenobmann Sertic hofft auf politische Unterstützung beim Umstieg auf den Pflanzensprit. "HVO 100 ist zumindest eine Brückentechnologie, die uns ohne große Investitionskosten sofort und massiv bei Emissionsreduzierungen hilft. Um HVO 100 flächendeckend in Österreich attraktiv zu machen, braucht es politische Unterstützung und optimale Rahmenbedingungen. Beispielsweise indem der aktuell etwas höhere Literpreis von HVO 100 als Klimamaßnahme gestützt und an den herkömmlichen Dieselpreis angeglichen wird", so Sertic.