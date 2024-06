Wie auch schon in den Vorjahren bietet das Unternehmensberatung-Ranking des INDUSTRÌEMAGAZINS auch heuer einen detaillierten Überblick über die aktuelle Verfasstheit der Branche der Unternehmensberatung. Das Unternehmensberater-Ranking 2024 des INDUSTRIEMAGAZIN unterzieht den österreichischen Markt für Consulting-Dienstleistungen einem Check: Welches Zeugnis stellen Entscheidungsträger österreichischer Unternehmen den Anbietern in punkto Qualität aus? Welchen Mehrwert können erfahrene Consultants für Unternehmen bringen? Wie tief ist dafür in die Tasche zu greifen? Und: Welche Kriterien müssen Unternehmensberater jedenfalls erfüllen?

Abgrenzung Untersucht wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Inhouse-Consultingfirmen, die am Markt tätig sind.

Befragungsdesign Den Teilnehmern der Studie wurde vorerst ungestützt die Frage gestellt: "Welche Unternehmensberatung kennen Sie in diesem Beratungsfeld? Mit welchen haben Sie Erfahrung?". Danach wurde den Teilnehmern eine Liste von Beratungsunternehmen jedes Beratungsfelds vorgelegt und die Frage gestellt: "Wie bewerten Sie alles in allem die Qualität dieser Beratungsunternehmen?" Die Bewertung erfolgte in der Schulnotenskala. Branchenspezialisten wurden zusätzlich auch in einem eigenen Rating gerankt.



Befragungsteilnehmer Für das Ranking wurden über das Online-Panel von brandscore.at 500 leitende Angestellte (alle Branchen, Geschäftsführer, C-Level, Executives) befragt. Die Befragung fand im Mai 2024 statt.



Gewichtung, Rangreihung Eine Teilnahme an der Rangreihung setzte mindestens 15 gestützte Antworten von Befragungsteilnehmern voraus. Der Rang in der Bestenliste ergibt sich aus der Qualitätsbewertung analog zur Schulnotenskala. Die Berechnung der Sterne, die wir zusätzlich zur Reihung vergeben, funktioniert wie folgt: Die 20 Prozent einer Kategorie erhalten 5 Sterne, die besten 21 bis 40 Prozent erhalten 4 Sterne usw. bis hin zu den schlechtesten 20 Prozent mit einem Stern.