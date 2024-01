"In der Vollausbaustufe bis 2030 werden es jährlich 40.000 Tonnen Wasserstoff für Österreich sein, womit wir 400.000 Tonnen CO2-Emissionen jährlich einsparen werden“ erläutert Sharma weiter. Der derzeitige Bedarf an Wasserstoff in Österreich liegt bei 120.000 Tonnen pro Jahr. „In Europa gibt es derzeit einen Elektrolyseur, den größten Elektrolyseur in Portugal, mit einer Leistung von 20 Megawatt“, erklärte Sharma die Dimensionen. „Dieses Projekt ist nicht nur in österreichischem Maßstab ein großes Projekt, es ist auch in europäischem Maßstab ein großes Projekt.“

Der Verbund ist Vorreiter bei grünem Wasserstoff und hat gemeinsam mit voestalpine und Siemens bereits 2019 den ersten PEM-Elektrolyseur Österreichs in Betrieb genommen. Grüner Wasserstoff ist eine wesentliche Säule in der Strategie des Unternehmens. Bis zum Jahr 2040 wird der Bedarf an grünem Wasserstoff in Österreich auf das Vier- bis Fünffache des heutigen Gesamtbedarfs an grünem Wasserstoff steigen. Dieser Bedarf soll durch eine verstärkte heimische Produktion gedeckt werden. Zusätzlich soll Wasserstoff importiert werden.

Stephan Sharma, Initiator und Ideengeber des Projekts, hält fest: „Wasserstoff ist ein entscheidender Energieträger der Zukunft. Wir befinden uns heute in der größten Energietransformation seit der Erfindung der Dampfmaschine. Wir werden in recht kurzer Zeit Heizen und Mobilität von fossilen Energieträgern auf Strom umstellen. Und das ist gut und richtig so. Statt fossile Rohstoffe zu verfeuern, können wir mit erneuerbaren Energien Strom produzieren und für unsere Bedürfnisse einsetzen. Für jene Lücke, wo Strom kein adäquater Ersatz ist, ist sauber erzeugter Wasserstoff ein hervorragendes Produkt, um Öl und Gas zu ersetzen.“