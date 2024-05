In Österreich ist die Mineralölsteuer im Vergleich zu anderen europäischen Ländern vergleichsweise niedrig. Dies hat bisher dazu geführt, dass insbesondere aus Deutschland und Italien zahlreiche „Tanktouristen“ angelockt wurden, vor allem auf Transitstrecken. Dieser Tanktourismus hat sich als eine wesentliche Einnahmequelle für den österreichischen Staatshaushalt erwiesen. Tanktourismus generiert in Österreich jährlich zwischen 3,5 und 4,5 Milliarden Euro an Mineralölsteuer.

Verschärfte Klimaschutzvorschriften und geplante Sanktionen könnten den bislang profitablen Tanktourismus in Österreich zukünftig in ein Defizitgeschäft verwandeln. Bis 2020 konnten Verschmutzungszertifikate in Österreich noch zu niedrigen Kosten erworben werden. Jedoch führen strengere Regelungen im innereuropäischen Zertifikatshandel nun zu signifikanten Preissteigerungen dieser Zertifikate, was beträchtliche Mehrkosten nach sich ziehen könnte. Schätzungen zufolge könnte Österreich gezwungen sein, jährlich bis zu 4,7 Milliarden Euro für zusätzliche Zertifikate zu bezahlen. Somit könnten die Kosten die Einnahmen aus dem Tanktourismus bald übersteigen und das System unrentabel machen. Laut Finanzministerium ist jedoch eine Erhöhung der Mineralölsteuern nicht geplant.



Für Autofahrer in Österreich wurde die niedrigere Mineralölsteuer durch eine erhöhte Besteuerung beim Erwerb von emissionsintensiven Fahrzeugen, der sogenannten Normverbrauchsabgabe (NOVA), kompensiert.

