Trotz globaler Unsicherheiten und stark schwankender Einspeisung aus erneuerbaren Energiequellen war die Stromversorgung in Österreich in den Jahren 2023 und 2024 durchgehend gesichert. Das bestätigt der am Donnerstag veröffentlichte Monitoringbericht der Energie-Regulierungsbehörde E-Control. Laut Bericht konnten im Jahr 2024 beeindruckende 95 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden – ein neuer Rekordwert. Zudem hat sich Österreich vom Stromimporteur zum Nettoexporteur entwickelt.

„Die Versorgungssicherheit sei sowohl 2023 als auch im laufenden Jahr durchgehend gewährleistet gewesen“, betonte E-Control-Vorstand Alfons Haber. Der jährlich erscheinende Bericht analysiert nicht nur die aktuelle Versorgungslage, sondern gibt auch eine mittelfristige Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Stromversorgung in Österreich.