Der weltweit führende Elektroautohersteller BYD aus China hat nach anfänglichen Fehltritten seine Expansionsstrategie für Europa überarbeitet. Laut sechs ehemaligen und aktuellen Managern, die mit der Nachrichtenagentur Reuters sprachen, fehlte es an lokalen Händlern und erfahrenen Führungskräften mit Marktkenntnis. Zudem habe sich die Entscheidung, das 2022 eingeführte Modellangebot ausschließlich auf reine Elektroautos zu beschränken, als nachteilig erwiesen – insbesondere, da die in China erfolgreichen Hybridmodelle in Europa fehlten.

>>> So will BYD 2025 Europa erobern

Branchenexperten und Partner bestätigen, dass BYD seine Schwierigkeiten erkannt hat und nun gezielt gegensteuert. "Sie nehmen das sehr ernst, müssen aber verstehen, dass der Aufbau einer Position in Europa Zeit braucht", erklärt Tim Albertsen, CEO des europäischen Leasingriesen Ayvens und BYD-Partner. Was in China funktioniere, lasse sich nicht einfach auf Europa übertragen.

Laut Timo Möller, Autoexperte und Partner bei McKinsey, spielt das Auto in Europa eine starke emotionale und kulturelle Rolle. "Insofern muss man bei einem Markteintritt in eine neue Region Dinge einfach lernen – vor allem den Kunden kennenlernen."