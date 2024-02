Ein besonderer Schwerpunkt des diesjährigen Internationalen Motorensymposiums in der Wiener Hofburg im April sind die Stärken des Wasserstoff-Verbrennungsmotors als Alternative für emissionsfreie Antriebe: „Der Wasserstoffmotor wird auch von der EU als treibhausgasfrei angesehen“, so Helmut Eichlseder, Vorstand des Instituts für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme an der TU Graz und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des ÖVK: „In Europa wird derzeit nur auf die Fahrzeugemissionen bzw. den CO2-Ausstoß geachtet. Weltweit nimmt aber eine Systembetrachtung von der Produktion über die Nutzung bis hin zur Entsorgung bzw. dem Recycling in Form einer Kreislaufwirtschaft zu. Beim Motorensymposium werden wir daher der Thematik Treibhausgas-Neutralität viel Raum geben.“

>>> Autozulieferer fordern bessere Förderprogramme für die Branche

Wasserstoff sei ein wichtiger Energieträger, etwa wenn es darum gehe, Energie zu transportieren, sagte Grebe. Die Verteilung von Sonneneinstrahlung und Windstärke sei weltweit sehr unterschiedlich. "An den Orten, wo wir hohe Energiedichten haben, leben wenig Menschen", sagte Grebe. Der Transport von Energie werde daher nicht nur über Hochspannungsleitungen möglich sein, sondern auch in Form von Molekülen, zum Beispiel in Form von Wasserstoff.



An seinem Ziel, die Brennstoffzelle zur Serienreife zu bringen, hält der BMW-Konzern fest. Die Technologie sei „das fehlende Puzzleteil“ in Regionen, in denen es keine ausreichende Ladeinfrastruktur für Elektroautos gebe, so BMW-Chef Oliver Zipse im November letzten Jahres. In dieser Einschätzung sei er durch seine Besuche in China und Japan „eher bestärkt“ worden. Der Konzern will die Technologie bis Ende des Jahrzehnts serienreif machen. Für BMW sei es zudem „ein Vorteil, wenn kein anderer in diese Technik reingeht“, fügte Zipse hinzu. Bei den Investitionen in die Brennstoffzelle handele es sich „mitnichten um eine Abkehr“ vom Elektroauto mit Batterie.

In der Tat ist BMW der einzige deutsche Hersteller mit Plänen für den Serieneinsatz von Autos mit Brennstoffzellenantrieb. Serienreife Wasserstoffautos gibt es weltweit bisher nur bei Toyota und Hyundai. Mit Toyota hat BMW seit zehn Jahren eine Entwicklungskooperation, die bald zu Ende geht. „Es gibt jetzt Gespräche, wie es weiterläuft“, sagt Zipse - der offenbar an einer Verlängerung interessiert ist. Denn Toyota forscht bereits seit den 90er Jahren an der „kalten Verbrennung“ und gilt weltweit als einer der Technologieführer.

>>> BMW, VW, Tesla: Kommt nach den Rekord-Verkäufen von 2023 nun der große Knall?

Doch die Euphorie der Japaner hat sich in letzter Zeit merklich abgekühlt: Anfang November räumte Toyotas Technikchef Hiroki Nakajima ein, dass der 2014 auf den Markt gekommene Mirai wirtschaftlich ein Flop ist. Gerade einmal 22.000 Exemplare sollen bisher weltweit verkauft worden sein. Grund ist vor allem das fehlende Netz an Wasserstofftankstellen, von denen es selbst in Japan nur 133 gibt.