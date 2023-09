Wie der Klima- und Energiefonds am Mittwoch mitteilte, können zwölf österreichische Unternehmen mit EU-Geldern Projekte umsetzen, die in Summe 55.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Dafür fließen 41 Millionen Euro aus der Recovery and Resilience Facility (RRF) der Europäischen Union, die über das Programm "Transformation der Wirtschaft" des Klima- und Energiefonds vergeben werden.

