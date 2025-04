Während in Deutschland über Stellenabbau und Werksschließungen debattiert wird, setzen die deutschen Autobauer Milliarden in China ein. Allein im Jahr 2024 investierten Volkswagen, BMW und Mercedes umgerechnet rund 7 Milliarden Euro in ihre chinesischen Standorte - soviel wie noch nie und mehr als in jedem anderen Land.

Um 2,5 Milliarden Euro hat BMW seine chinesischen Werke aufgerüstet. Das Geld ging vor allem an den Standort in Dadong, in dem Elektroautos der Modellfamilie „Neue Klasse" gebaut werden sollen. Geplant ist, dass die neuen Fahrzeuge ab 2026 vom Band laufen. Das Werk produziert aktuell die 5er Limousine, den X3, iX3 und X5. Mit einem Jahresvolumen von etwa 340.000 Fahrzeugen ist es das zweitgrößte im Konzern.

Auch Volkswagen erweiterte sein Produktions- und Innovationszentrum in Hefei in der Provinz Anhui um 2,5 Milliarden Euro. Hier entstand bereits die erste speziell für den chinesischen Markt konzipierte Elektro-Plattform des Konzerns – die China Main Platform (CMP), damals noch gemeinsam mit dem Partner Xpeng. Auch das erste selbst entwickelte KI-gestützte Fahrsystem ADAS wurde hier entwickelt. Nun soll am selben Standort auch die China Scalable Platform entwickelt werden – erstmals eigenständig und ohne externe Partner. Zudem liegt hier die erste Batteriesystem-Fertigung in China, die zu 100% Eigentum des Volkswagen Konzerns ist.

Um sein schwächelndes China-Geschäft anzukurbeln, investierte Mercedes-Benz - gemeinsam mit Partnern wie dem staatlichen Joint-Venture-Konzern BAIC - 1,8 Milliarden Euro. Das meiste Geld floss in die Produktion neuer Baureihen im Werk in Peking. Von hier stammt auch der nun auf der Shanghai Auto vorgestellte Mercedes CLA - das erste Fabrikat der neuen Generation an Kompaktfahrzeugen. Ab 2026 soll vor Ort auch eine elektrische Variante der Großraumlimousine V-Klasse gebaut werden. Aktuell fertigen die knapp 12.000 Beschäftigten ausschließlich Modelle für den chinesischen Markt, dazu gehören unter anderem die E-Klasse, C-Klasse, GLA, GLC sowie Elektrofahrzeuge wie der EQA, EQB, EQE und EQE SUV. Im Jahr 2024 produzierte das Werk über 570.000 Fahrzeuge.

