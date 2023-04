Der oberösterreichische Kunststoff- und Schaumstoffhersteller Greiner mit Sitz in Kremsmünster hat das Start-up-Unternehmen Zeroplast übernommen. Das Unternehmen, nun Teil der Gruppe, heißt ab sofort Greiner Zeroplast.

Zeroplast wurde vor acht Jahren gegründet und hat seinen Sitz in Spillern, Niederösterreich. Das einstige Start-up entwickelt Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen für den täglichen Gebrauch - etwa für Verpackungen.

Das spritzgussfähige Material soll zu 100 Prozent nachhaltig und kreislauffähig sein. Im nächsten Schritt ist nun die Serienreife geplant. „Wir sehen uns als Innovator und denken Kunststoff neu, indem wir einzigartige biobasierte Werkstoffe für die industrielle Spritzgussfertigung entwickeln“, so Erik I. Lippert, Geschäftsführer von Greiner Zeroplast.



Das Unternehmen Greiner strebt laut eigenen Angaben eine innovative und nachhaltige Transformation an. Das neue Tochterunternehmen soll hier einen weiteren Schritt in die richtige Richtung bedeuten. So wurde auch der Kauf wurde über die unternehmenseigene Innovationsschmiede Greiner Innoventures abgewickelt.

„Greiner Innoventures beobachtet nicht nur Trends, sondern sucht und identifiziert zukunftsweisende, innovationsträchtige Technologien. Durch die neue Tochtergesellschaft Greiner Zeroplast erhoffen wir uns neue Chancen im Bereich der alternativen Kunststoffe“, so Hannes Möseneder, Managing Director von Greiner Innoventures.

Interne Konkurrenz fürchtet Greiner durch die neue Tochter nicht. Im Gegenteil: „Wir glauben, dass es beim Thema Innovation keine Denkverbote geben darf", sagt CEO Axel Kühner. "Greiner gibt es seit mehr als 150 Jahren, begonnen hat alles mit handgefertigten Korkstopfen. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass manchmal radikale Innovationen notwendig sind, um auch in Zukunft erfolgreich sein zu können."