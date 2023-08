Eine mobile Ladebox für E-Autos, die man überallhin mitnehmen kann und mit der das Laden so einfach geht wie bei einem Smartphone. Wäre das nicht eine ideale Lösung, um E-Auto-Nutzer noch unabhängiger zu machen? Diese, damals noch ziemlich utopisch anmutende Idee hatte Peter Pötzi vor gut fünf Jahren. Und begann zu tüfteln.

Die Lösung, die er letztlich gefunden hat, bestand in einem klug abgestimmten Set an Adaptern und einer Box, die nicht fix an das Stromnetz gehängt werden muss. Einen Elektriker für die Installation braucht sie nicht.

Der Markt nahm die Idee begeistert auf. Heute ist das von Pötzi mit gegründete Unternehmen go-e, das die mobilen Ladestationen produziert, ein überaus erfolgreicher Teil des Green Tech Valley, eines in Kärnten und der Steiermark beheimateten Clusters von mehr als 300 Unternehmen und Forschungsinstitutionen aus dem Bereich der grünen Technologie. 125 Mitarbeiter beschäftigt go-e inzwischen, demnächst wird man aus Feldkirchen, wo der Platz nicht mehr reicht, in das nahegelegene St. Veit an der Glan übersiedeln.