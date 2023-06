Energetica Industries will in Liebenfels in Kärnten ab 2024 jährlich Solarpaneele mit einer Leistung von 400 Megawatt produzieren. Dazu wird die Produktion vervierfacht und modernisiert und von Drei- auf Vier-Schicht-Betrieb umgestellt. Sechs Mio. Euro werden investiert, wie Geschäftsführer Clemens Aigner am Montag zur APA sagte. Die RLB Oberösterreich übernimmt die Hälfte am Unternehmen, die andere Hälfte bleibt bei Irma Investments.

Rein über den Preis könne eine PV-Produktion in Österreich "mit 08/15-Modulen" nicht mit Billigimporten aus China konkurrieren, räumt Aigner ein, auch wenn manche Käufer gezielt europäische Erzeugnisse suchten. Aber die Energetica biete zwei Spezialmodule an: Das eine sei besonders widerstandsfähig gegen Hagel, das andere halte einen massiven Druck aus - insbesondere Schneedruck.

Beides sei angesichts des Klimawandels noch mehr gefragt als je zuvor, sagt Aigner. Unwetter würden häufiger und heftiger und der Schneedruck entstehe nicht so sehr durch hohe Pulverschneemengen in einem kalten Winter als besonders bei rund um Null Grad schwankenden Temperaturen, wo Regen auf Altschnee falle und wieder friere.