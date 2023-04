INDUSTRIEMAGAZIN NEWS: Herr Scherr, Sie beraten die Industrie zum Thema Sicherheit von IT-Infrastrukturen. In letzter Zeit ist es etwas ruhiger um das Thema geworden. Kann man daraus schließen, dass die Gefahr geringer oder zumindest nicht größer wird?



Maximilian Scherr: Nein, ganz im Gegenteil. Also erstens sehen wir in den Trends, dass die Angriffe zunehmen. Zweitens unterschätzen auch viele, dass der Angreifer schon im Haus sein kann. Das nennt sich Advanced Persistent Threat und ist schon immer Unternehmen drinnen und das poppt dann hoch. Das dritte, nicht jeder spricht gerne darüber, das ist wie eine Krankheit über die man nicht spricht.



Sehr viele dieser Cyber-Vorfälle bleiben im Verborgenen und man erfährt es oft erst im Nachhinein. Erst vor wenigen Tagen ist Rheinmetall attackiert worden. Also es geht schon weiter.



IM NEWS: In vielen Fällen ist der Feind sozusagen schon im Unternehmen. Kann man sagen, wie viele der 500-600 Unternehmen, die im letzten Jahr betroffen waren, die Schadsoftware schon seit Jahren im Unternehmen hatten?



Scherr: Jahrelang eher nicht. Also das ist eine Frage von Wochen und Monaten. Aber man muss sich auch vergegenwärtigen, dass die Angreifer oft sophistizierter geworden sind. Es gibt jene, die sich aufteilen, es gibt welche, die in Unternehmen einsteigen, aber dann nicht gleich einen Angriff starten. Es gibt welche, die das dann verkaufen, im Darknet. Der kauft sich den Zugang, setzt Trojaner, legt fest was reinkommt und dann schläft das wieder ein bisschen.

Dann werden Daten gesammelt und wenn sie genug davon haben, dann kommt der Angriff.



IM NEWS: Was sind derzeit die aktuellsten Tricks mit denen Angreifer durchkommen?



Scherr: Das ist eines davon, dass die sich aufteilen. Das zweite ist, viele nutzen jetzt auch schon künstliche Intelligenz, um über Programme zu schreiben und herauszufinden, wie sie eindringen können. Ein technischer Trend. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind wahrscheinlich 90-95 % der Fälle durch Mitarbeiter ausgelöst. Die wirkliche Gefahr geht auch vom Mitarbeiter aus, der auf einen Link klickt und die schadhaften Elemente runterlädt.



Von diesen Phishing-Attacken spricht jeder, aber trotzdem kommen sie immer wieder vor. Und diese Attacken werden immer mehr, immer perfekter. Und eigentlich ist das oftmal eine menschliche Frage und damit auch eine Kulturfrage. Habe ich es als CEO geschafft, eine Sicherheitskultur im Unternehmen zu etablieren?



IM NEWS: Weil sie Mitarbeiter und CEO angesprochen haben. Cybersecurity ist und muss ja letztlich doch ein CEO-Thema sein. Warum ist das oftmals nicht so?



Scherr: Für viele klingt es technisch und CEOs beschäftigen sich lieber mit, was ich verstehe, mit Innovation, mit Wachstum, mit Strategien und wie kann ich am Markt gewinnen. Und weniger mit: Wie schaffe ich es eigentlich - ich nehme mal die Fußball-Metapher - hinten das Tor sauber zu halten. Sie spielen gern auf Angriff, ist gut so, aber sie brauchen auch jemanden im Team, der genug Power hat, der genug Ressourcen hat, am Ende des Tages reden wir auch über Budgets, das Tor sauber zu halten.



IM NEWS: Woran erkennt ein CEO, dass er oder sie sich zu wenig kümmert?



Scherr: Nummer Eins, glaube ich, in dem man schaut, wie oft eigentlich das Thema Cyber-Security im Board diskutiert wird. Bei vielen wird es gar nicht ins Board aufgenommen. Sie reden zwar gern davon, dass Cybersecurity wichtig ist, aber im Board befassen sie sich nicht damit. Und wenn sie sich damit befassen, muss auch etwas getan werden.

Da geht man durch die KPIs durch und diskutiert sehr intensiv mit dem CISO, dem Chief Information Security Officer, was denn alles getan werden muss, welche Budgets er braucht und was seine Prioritäten sind. Der CEO muss sich damit beschäftigen. Er ist am Ende des Tages für das Unternehmen verantwortlich und damit auch für die Sicherheit.



IM NEWS: Sie haben angesprochen, dass der CISO zu wenig Power hat, also zu wenig Pouvoir vorhanden ist. Ist das ein Thema?



Scherr: Das ich würde nicht generalisieren, aber ja, in einigen Unternehmen, die ich kenne, ist das definitiv so. Da spricht man als Experte mit der zuständigen Person und sagt okay, was machst du eigentlich zu diesem Upgrade? "I didn't get the funding". Man fragt, hat dein Board verstanden, worum es geht? Und oftmals findet diese Diskussion gar nicht so statt, dass dieses Risiko quantifiziert wird und ein CEO und ein CFO sagen können Okay, ich bin bereit, so und so viel am Ende des Tages sind es.

Manchmal sind es 100.000 Euro, manchmal ein paar Millionen die man in die Security stecken muss. Oft wird an der falschen Stellen gespart.



IM NEWS: Umgekehrt gefragt: Woran erkennt ein guter CISO, dass er den richtigen CEO hat für seinen Job.



Scherr: In dem der ihn fragt und challenged. Also das ist schon ein Fordern und Fördern. Ein CEO, der nur fragt "Ist alles okay?", das ist nicht CEO, den ich haben wollen würde. Ich bin ja dazu da, das Unternehmen zu sichern und dazu brauche ich, so wie Sie gesagt haben, das Pouvoir. Und manchmal muss man sich das auch erst erkämpfen.



IM NEWS: Ihr Job ist Beratungstätigkeit. Was ist Ihr Grundthema, wenn Sie zum ersten Mal in ein Unternehmen kommen?



Scherr: Ich frage mal nach ein paar typischen KPIs. Manche sagen das ist zu einfach. Ich fange aber ganz einfach an: Was sind die Vulnerabilities, also Schwachstellen? Gibt es diese pro Server zum Beispiel oder pro Asset. Und das Schlimme ist, viele auch sonst ganz gut aufgestellte Unternehmen haben da nicht die volle Transparenz. Und wenn ich nicht mal weiß, wie viel Schwachstellen ich habe, wie soll ich sie managen? Das ist meistens leider die Gretchenfrage.



IM NEWS: Wer muss Ihnen diese Frage beantworten können?



Scherr: Mindestes der CISO, aber eigentlich der Head of Security in der IT und der OT. Lassen sie uns nicht vergessen, Industrie ist sehr viel Operation Technologie. Da gibt es genauso Security-Lücken. Die wenigsten wollen das wahrhaben. Am Ende des Tages muss der CEO aber auch ein Gefühl dafür haben, wo seine KPIs liegen. Ich meine, jeder weiß, wo sein EBITDA liegt. Er weiß, wo sein Cashflow liegt. Der soll auch wissen, wo seine Vulnerabilities liegen.



IM NEWS: Das CEO wird sich eigentlich nicht beliebt machen mit dem Thema. Es ist ein eher defensives Thema sozusagen. Wie groß ist der Anteil in Ihrer Beratungstätigkeit, wenn es um Überzeugung geht in der Organisation? Und wie viel ist tatsächlich Optimierung?



Scherr: Lassen Sie mich eines vorwegschicken . Sie haben es als defensives oder rückwärtsgewandtes Thema bezeichnet. Ich glaube, das ist bei vielen eine Fehlwahrnehmung. Nummer Eins, es gibt wenige Themen, die so vorwärts gerichtet sind, wie jene für Sicherheit zu sorgen. Nummer zwei, natürlich kann und muss man das tun, und das tu nicht alle, dieses Risiko quantifizieren. Und zwar das betriebswirtschaftliche Risiko, nicht wie schlimm ist die Sicherheitslücke, sondern welche Daten liegen da drauf? Welche Systeme sind betroffen? Welche Produktionsanlage kann stehen?

Bei Rheinmetall steht die Produktionsanlage in einem Tochterunternehmen, das auch Audi beliefert. Audi schaut grad sehr genau drauf, ob da jetzt irgendwo die Supply-Chain unterbrochen ist. Und dieses Risiko zu quantifizieren, diese Aufgabe ist am Ende des Tages die des CISOs mit dem CFO gemeinsam, und der CEO muss sich überlegen, was er daraus macht.

Und das ist durchaus nach vorn gerichtet. Es ist für viele nicht so messbar wie Umsatz, Ergebnis, Cashflow. Aber es ist wichtig.

Auf Ihre Frage mit der Überzeugungsarbeit, im Regelfall muss niemand überzeugt werden, dass das ein wichtiges Thema ist, aber trotzdem tut es nicht jeder. Und diese Überzeugungsarbeit, das tagtäglich zu tun, ist oft sehr hoch.



IM NEWS: Das heißt, Sie werden ohnehin erst gerufen, wenn der CEO überzeugt ist?



Scherr: Manchmal werden wir gerufen, um den CEO zu überzeugen. Weil machen wir uns nichts vor, sehr viele haben sehr gute Spezialisten. Aber diese Distanz zwischen den Spezialisten und dem Board ist oftmals sehr groß. Und sie brauchen einen Übersetzer, der dazwischen moderiert und diese Perspektiven zu einander bringt. Wir werden gefragt, wie es denn wirklich aussieht, dass ist nicht immer lustig, aber es hilft.