Den Schritt in die Rechnerwolke hat der Sondermaschinenbauer vollzogen. Jetzt geht er in einer Taskforce neuen AI-Algorithmen auf den Grund.

Eine Technologie, die in Riesentempo heranrauscht - was kann das für einen Mittelständler bedeuten? Dieser Frage geht der Gurtener Sondermaschinenbauer Fill in einer neu formierten, fünfköpfigen AI-Taskforce auf den Grund. In den nächsten Jahren soll die Gurtener Produktion stärker automatisiert werden, autonom fahrende Fahrzeuge auffahren, insgesamt mehr Maschine-zu-Maschine-Kommunikation stattfinden. Die KI-optimierten Terminpläne in den ineinander greifenden Intralogistik- und Fertigungsschritten werden "die Projekte beschleunigen", ist CTO Alois Wiesinger überzeugt. Und Wiesinger glaubt, dass Chat-Funktionalitäten in der Instandhaltung und Maschinenbedienung ihre Chance kriegen werden.

Ausschreibungen im AI-Check

Kundenseitig hat Fill den Schritt in die Rechnerwolke - ganz wie Autobauer, die hunderte ihrer Fabriken vernetzen - vollzogen. Optional sind die CNC-Maschinen (SYNCROMILL) an die Fill-Cloud angebunden, ein KI-Feature, dass das "Warmfahren" der Maschine optimiert, ist zuschaltbar. Zu einem Paradigmenwechsel könnten, hofft Wiesinger, textbasierte Analysen durch ChatGPT oder andere Transformer-Methoden bei Ausschreibungen führen. So ließen sich Angebote, AGBs oder Vertragswerke auf kritische - und womöglich widersprüchliche - Spezifikationen "durchforsten", sagt er.



Vor Einsatz einer AI seien Unternehmen der Automobil- und Zulieferindustrie jedoch in der Pflicht, eine TISAX-Zertifizierung - sie hat die globale Informationssicherheit im Fokus und ist Folge der vermehrten Cloud-Anwender der Branche - zu ergattern. Fill ist in der Vorbereitung darauf, ist in Gurten zu hören.

Selber programmieren?

Geht es nach Amazon oder Microsoft, sollen AI-Funktionlitäten künftig in den AI Cloud-Produkten integriert werden. Die Frage, ob die Innviertler künftig solche Produkte zukaufen oder selbst in die OpenAI ChatGPT-Programmierung einsteigen, will CTO Wiesinger in der neu formierten Expertengruppe klären. Aktuell sei er "kein Fan" davon, die Software und andere OpenAI Chatbots blind zu nutzen. Denn persönliche Daten hochzuladen, könnte auch bedeuten, dass Mitbewerber diese vielleicht einsehen könnten. Daher bleibt die Frage nach der AI Data Processing und der Datensicherheit im Netz offen.

Wiesinger selbst hat natürlich auch schon mit der Plattform experimentiert. ChatGPT die Frage zu stellen, wie ein IT-Organigramm eines modernen Maschinenbauunternehmens auszusehen habe, juckte Wiesinger. Das Ergebnis überraschte ihn. Zu über 90% deckte sich das Elaborat der AI mit seinen Vorstellungen.