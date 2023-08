Bis zu 80 % ist der Recyclinganteil in Produkten der HAI-Gruppe. Aluminium-Recycling, Green Sourcing und die Verwendung von Green Energy stehen genauso an der Tagesordnung, wie der Fokus auf umweltfreundliche Prozesse. Seit der Unternehmensgründung 2007 arbeitet die Gruppe an Konzepten in der Kreislaufwirtschaft und entwirft Recyclingprozesse für Aluminium. Der Aluminium-Kreislauf startet beim strategischen Metalleinkauf. Danach folgen die Aufbereitung, Sortierung und das Einschmelzen bzw. das Veredeln, Gießen und Strangpressen, das wiederum in die Weiterverarbeitung mündet. Zur Bewertung der Produkte werden seit 2020 Ökobilanzen erstellt.

Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) beteiligt alle Mitarbeiter:Innen, jährlich werden über 4.000 Verbesserungsvorschläge eingereicht. Zusätzlich wird an den Dekarbonisierungszielen durch die Umsetzung einer Vielzahl an Einzelmaßnahmen gearbeitet, die in der Gesamtheit eine große Auswirkung haben. 2019 entschied sich das Unternehmen bewusst für Handlungen zur Reduzierung von Treibhausgasen und erreichte das selbst gesetzte Ziel bis 2025 25 % der Gruppenemissionen einzusparen, bereits 2022. „Wir möchten sicherstellen, dass Aluminium-Schrott aus allen Produkt-Segmenten effizient recycelt wird, um Recycling-Raten zu steigern und damit einen Beitrag zur Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft zu leisten“, sagt Markus Schober, COO HAI Gruppe.