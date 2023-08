Fill ist ein familiengeführtes Maschinenbau-Unternehmen für die Industrien Automotive, Aerospace, Sport, Holz & Bau in Gurten, Oberösterreich. Die Erfolgsgeschichte beginnt am 1. Juli 1966 in einem gepachteten Objekt im oberösterreichischen Gurten. Josef Fill gründet den Schlossereibetrieb „Josef Fill Maschinenbau“. Heute hat das Unternehmen Niederlassungen in China, Mexiko und den USA. Es produziert komplexe Hightech-Anlagen und individuelle Lösungen für die produzierende Industrie. Im Innviertler Unternehmen hat sich seit der Übernahme durch Andreas Fill die Zahl der damals 200 Mitarbeiter auf 1.000 verfünffacht.

Andreas Fill ist Geschäftsführer und Eigentümer der Fill Gesellschaft m.b.H. Der gelernte Betriebswirt führt seit dem Jahr 2000 den Industriebetrieb im oberösterreichischen Gurten. Wertorientiertes Management und eine nachhaltige Innovationskultur sind ihm besondere Anliegen. 1969 geboren ist Andreas Fill verheiratet und Vater von zwei Kindern.