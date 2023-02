INDUSTRIEMAGAZIN: Herr van Gils, HAI erzielte 2021-22 tolle Umsätze, Sie kratzten an der Umsatzmilliarde. Aber die Energiekosten knabberten doch am Ergebnis, oder?



Rob van Gils: Wir konnten den Schaden begrenzen. Wir zehrten an bereits bezogenen Energiemengen. Zugleich mussten wir wie viele andere sehr teuer am Spotmarkt zukaufen. Die Mehrkosten gaben wir ziemlich konsequent in den Markt weiter. Ohne Energiekostensprung wäre das Ergebnis sicherlich noch besser ausgefallen.



In der Gesamtbranche brach die Aluminiumhalbzeugeproduktion 2022 um elf Prozent ein. Halb so schlimm, weil 2023 ein Aufholjahr wird?



van Gils: Halb so schlimm, weil der Erholungseffekt nach Covid deutlich schneller eintrat als erwartet. Wird 2023 alles gutmachen? Es ist zu früh für ein Urteil. Es wird jedenfalls ein anspruchsvolles Jahr. Einzelne Jahre, in denen es schlecht läuft, dürfen Unternehmer aber nicht vom Weg abbringen.

HAI im Reputation-Report 2022: Die besten der Metallindustrie

Es schadet jetzt sicher nicht, ein kerngesundes Unternehmen wie HAI zu leiten. Es hat sich also ausgezahlt, dass sich Jürgen Hammerer damals dafür stark gemacht hat, die Anteile an der Amag nicht zu Geld zu machen, sondern die Extrusion und Teile der Gießerei zu behalten?



van Gils: Ja, das lässt sich so zusammenfassen. Jürgen Hammerer hatte entschieden, seine Anteile an der Amag – er war von Anfang mit acht Prozent an der Amag beteiligt - nicht zu Geld zu machen, sondern aus der Extrusion und Teilen der Gießerei ein Unternehmen zu machen – die HAI. Der Weg dorthin war jedoch durchaus ein steiniger. Nach der Abspaltung gingen wir durch eine Phase, in der der Extrusionsmarkt stark gebeutelt worden ist. Einer der größten Märkte für Strangpressprofile, Europas Solarindustrie, ist von einem Tag auf den anderen weggebrochen. Heute wissen wir, wie fatal das Aussetzen der Förderungen war: Wir haben uns in die Abhängigkeit Chinas begeben. Für Hammerer Aluminium gab es dann zwei, drei sehr harte Jahre. Im wesentlichen aufgrund dieses Ereignisses habe ich nach meinem Einstieg als CEO die Strategie umgekrempelt. Was wir heute bei HAI sehen, ist das Ergebnis von Entscheidungen, die wir damals getroffen und konsequent umgesetzt haben.



Klaus Hammerer ließ damals um ein Haar den Verkauf an Constantia platzen. Er hätte nun seine Meinung geändert und würde die Amag fünf Jahre weiterführen, hieß es aus Verhandlerkreisen. Constantia-Chef Hanno Bästlein war vermutlich not amused. Angeblich soll es sich am Preis gespießt haben.



van Gils: Ich saß nicht am Verhandlungstisch. Aber ich glaube - und es hat sich ja auch bestätigt: Die Amag war ein sehr gutes Investment. Und auch die Familie Hammerer wusste: Wir müssen nicht verkaufen. Weil das Unternehmen wird in fünf Jahren nicht weniger wert sein. Und dann ist es nur logisch, wenn zwei am Verhandlungstisch sitzen und einer Preisregionen ins Spiel bringen will, die für den anderen aus künftiger Ertragssicht nicht mehr zu einer realistischen Erwartungshaltung passen, dass so eine Option wieder auf den Tisch kommt. Aber Jürgen Hammerer war von Anfang an aktiv in die Verhandlungen mit eingebunden und war wohl auch der „Schlichter“ im Streit um den Kaufpreis.



Kurz nach der Abspaltung geriet das Geschäftsmodell der Hammerer Aluminium aber unter Druck…



van Gils: Wir haben damals konsequent alles in Frage gestellt und keinen Stein auf dem anderen gelassen. Wir haben Hammerer komplett neu ausgerichtet hin zu deutlich mehr Komplexität und Wertschöpfung. Mit Standardprodukten hätten wir nicht überlebt. Wir brachten 70 Jahre Aluminium-Knowhow hier am Standort sehr gewinnbringend strategisch in neue Märkte ein.