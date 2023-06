Allein die Energiekosten stiegen gegenüber dem Vorjahr von 860 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro, so Ottel. Ein Jahr zuvor (2020/21) hatten sie noch bei 416 Millionen Euro gelegen. Hier sei aber Entspannung in Sicht: "Was wir sehen, ist dass die Energiekosten zurückgehen, das heißt, wir sind bereits am Weg zurück in Richtung Werte von 2021/22", so der Finanzvorstand. Es sei gelungen, so Eibensteiner, "die Rohstoffpreise und Energiekosten am Markt umsetzen zu können" das heißt, sie an die Kunden weitergeben zu können.

Operativ hat sich die Voest 2022/23 dennoch gut entwickelt: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum Vorjahr von 2,3 auf 2,5 Mrd. Euro (plus 11,1 Prozent). Die EBITDA-Marge ging allerdings von 15,4 auf 14 Prozent zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 1,5 auf 1,6 Milliarden Euro. Die Marge sank hier von 9,7 auf 8,9 Prozent.

"Wir haben doch über weite Bereiche eine stabile Nachfrage nach voestalpine-Produkten gesehen - und das in einem volatilen Umfeld", betonte Eibensteiner. Besonders gut lief es demnach im Energiebereich - der Konzern produziert Rohre für die Öl- und Gasindustrie - sowie bei Bahn-Infrastruktursystemen (Schienen, Weichen). Die europäische Automobilindustrie sei hingegen "nach wie vor von Lieferkettenproblemen betroffen", so der CEO. In Europa habe die hohe Inflation die Stimmung gedämpft - mit einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022.