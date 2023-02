Prettenthaler erkannte auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen der Grazer Schlacke: Im Vergleich zur Deponierung entstehe eine Kostenersparnis im Ausmaß von 88 Prozent, schilderte der Experte. Er hat für die Nutzung der jährlich anfallenden Betonstahlschlacke eine Wertschöpfung von 9,1 Mio. Euro errechnet, die Wertschöpfungsdifferenz zur Deponierung würde drei Millionen Euro betragen.

Aus Sicht der Marienhütte-Geschäftsführung ist der Grazer Hüttenschotter dem Naturgestein "in allen Kategorien überlegen". Die öffentliche Hand muss angesichts derartiger Fakten reagieren und Kunstgestein für Bauvorhaben, die mit Steuergeldern finanziert werden, sogar priorisieren", forderte Geschäftsführer Ritter.



Vonseiten des Bereichs Straßenbau des Landes Steiermark kam am Dienstag eine positive Rückmeldung: Man habe seit der Höchstgerichtsentscheidung rund 2.000 Kubikmeter Hüttenschotter bei einem Busbahnhof eingebaut, das Ergebnis sei positiv gewesen. "Wir lassen es einbauen, wenn die einbauseitige Anforderung passt, entschieden wird allerdings von der jeweiligen Baufirma", berichtete Bernhard Steirer.

Die Marienhütte ist österreichweit der einzige Betonstahlerzeuger. Seit den 1960er-Jahren befindet sich das Unternehmen in der Grazer Südbahnstraße. In den vergangenen drei Jahrzehnten wurde Schritt für Schritt die Erneuerung und Modernisierung aller Betriebsanlagen realisiert. Zum Einschmelzen werden jährlich 144 Gigawattstunden an Energie benötigt. Drei Viertel (110 GWh) der Energie gehen an die Grazer Fernwärme zurück, womit rund 50.000 Haushalte mit Wärme versorgt werde können. In der Marienhütte sind rund 300 Mitarbeitende beschäftigt. Von den jährlich rund 410.000 Tonnen Betonstahl gehen zwei Drittel an Abnehmer in Österreich.