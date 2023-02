Der Exportwert der österreichischen metalltechnischen Industrie nach Russland ist generell ein hoher. Laut Zahlen der Außenhandelsdatenbank der WKO wurde 2013 ein Höhepunkt erreicht, als für über 1,2 Milliarden Euro nach Russland exportiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt betrugen die metalltechnischen Exporte in die Ukraine gut 129 Millionen Euro – etwas weniger als in den Jahren zuvor.



Nachdem dann im März 2014 die ersten Dual-Use-Sanktionen griffen, sanken die Exporte nach Russland schlagartig auf 642 Millionen Euro. Zwar kletterten sie ab 2017 wieder in die Höhe, bis sie 2020 den Stand von 799 Millionen erreichten; doch 2021 lagen sie wiederum nur bei 616 Millionen Euro. In deutlich niedrigerem Rahmen, aber dennoch, stiegen vergangenes Jahr die Exporte in die Ukraine wieder auf 161,5 Millionen Euro.



Nicht nur Sanktionen hatten ihre Auswirkungen, auch die Rubel-Krise. 2007 war Russland noch der fünftgrößte Exportpartner der Metalltechnischen Industrie – heute immerhin noch der zehntgrößte.



Bedeutende Exportbranchen sind unter anderem Schlösser und Beschläge (83 Millionen Euro im Jahr 2021), Baumaschinen (66 Millionen Euro), sowie Hebezeuge und Fördermittel (56 Millionen Euro).

Auch auf der Importseite spielt Russland für die Metalltechnische Industrie eine wichtige Rolle – speziell Industriemetalle. 2020 wurde etwa in der Höhe von 45 Millionen Euro Aluminium importiert, ebenso Nickel (42 Millionen Euro) und Stahl (21 Millionen Euro). Die Importe sind 2021 schon stark zurückgegangen, etwa Stahl auf 6,7 Millionen Euro und Aluminium auf 27,7 Millionen Euro.