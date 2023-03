Oberösterreich gibt grünes Licht für den neuen 220-Kilovolt-Versorgungsring. Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) informierte am Freitag bei einer Pressekonferenz über die Genehmigung, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) positiv abgeschlossen wurde. Die Leitung soll die Einspeisung von erneuerbarer Energie wie Photovoltaik erleichtern und die Blackout- und Versorgungssicherheit erhöhen. Sie ist auch für die geplante Elektrostahlproduktion der voestalpine unerlässlich.

Derzeit wird der oberösterreichische Zentralraum über ein Netz von Hochspannungsleitungen mit einer Spannung von 110 kV mit Strom versorgt. Dieses Netz stammt in Teilen noch aus den 1940er Jahren. Das Netz ist in die Jahre gekommen und kann den modernen Anforderungen - vor allem im Hinblick auf die Energiewende - nicht mehr gerecht werden. Der neue 220-kV-Versorgungsring soll Abhilfe schaffen. Das Projekt sei angesichts der Klimakrise von enormer Bedeutung, betonte Kaineder, daher habe es in seinem Ressort auch Priorität. Der Baubeginn sei ab 2024 möglich, der enge Zeitplan mit einer schrittweisen Inbetriebnahme ab 2026 könne auch eingehalten werden.

