Die weltweite Nachfrageschwäche hat einen unerwartet starken Einbruch der Exporte Chinas zur Folge. Im Mai sanken die Ausfuhren in US-Dollar gerechnet um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Zollverwaltung am Mittwoch in Peking mitteilte. Besonders stark war der Rückgang im Vergleich zum Vormonat, als noch ein Plus von 8,5 Prozent verzeichnet worden war. Der schwächere Außenhandel weckt neue Sorgen um die erhoffte konjunkturelle Erholung der Wirtschaft.

Lediglich die chinesischen Exporte nach Russland legten kräftig zu. Das Land ist wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit internationalen Wirtschaftssanktionen belegt. Die Ausfuhren in das Nachbarland haben sich im Mai mit einem Plus von 114,3 Prozent sogar mehr als verdoppelt. Die Importe aus Russland stiegen um 10,1 Prozent. China steht seit der Invasion fest hinter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und hat dessen Angriff bisher nicht verurteilt.