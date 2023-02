Das Jahrestreffen der Industrie : Der Industriekongress 2022 in Bildern

Der Krieg in der Ukraine ist ein schwerer Schlag gegen den freien Handel und die Globalisierung in dieser Dekade, der die Zweifel im Westen wachsen lässt: Hat Wandel durch Handel ausgedient? Und: was muss eigentlich getan werden, um die größte Bedrohung und zugleich Chance der Menschheit - die Klimakrise - zu adressieren? Darüber diskutierten am 23. Juni im The Ritz-Carlton am Industriekongress 2022 in Wien Industriemanager mit Domänenexperten aus Wissenschaft und Lehre vor und mit 70 Gästen.