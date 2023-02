Auch Andrea Fuder, Einkaufschefin beim schwedischen Lkw- und Baumaschinenhersteller Volvo bleibt weiterhin kritisch, was die Lieferkettenschwierigkeiten angeht: „Ich hoffe wirklich, dass das, was wir derzeit sehen nicht der neue Normalzustand ist [...] Aber selbst, wenn wir in den nächsten zwölf bis 24 Monaten wieder einigermaßen zur Normalsituation zurückfinden, wird es noch Jahre dauern, bis die Lieferketten wieder über genügend Puffer verfügen." Bei Volvo fehlen derzeit wie in der gesamten Automobilindustrie Chips für die Herstellung von Lastwägen.

INDUSTRIEMAGAZIN NEWS hat zu diesem Thema mit Dr. Monika Köppl-Turyna, Ökonomin und Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria, gesprochen. Sie wird auch am INDUSTRIEKONGRESS am 23. Juni mit weiteren hochrangigen Expert:innen über dieses und weitere Themen, die die Industrie derzeit besonders beschäftigen, diskutieren.

Warum die Ökonomin den Umstieg auf kürzere Lieferketten für einen Fehler hält und von einer Deglobalisierung der Pproduktion abrät. Und warum sie der Meinung ist, Österreich solle auf die Position des "Brückenbauers" bestehen, erfahren Sie hier im Video: