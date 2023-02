Was sind nun die Konsequenzen für Russland? Der Staat ist durch den „politischen Westen“ – die Türkei nicht mitgerechnet – isoliert. Diese Isolation wird wohl bis zur Ende der Ära Putins – und diese könnte noch lang dauern – anhalten. "Putin wird in seiner Amtszeit keinen Fuß mehr auf westlichen Boden setzen", so Gerhard Mangott. Die EU-Sanktionen führten zur ökonomischen Entkoppelung Russlands von Europa, vor allem im Energiesektor.



Das Konzept „Wandel durch Handel“ beziehungsweise der Interdependenz ist diskreditiert - "es wird sich als historischer Irrtum herausstellen", so der Experte. Russlands Abhängigkeit von China und Indien wird wachsen. China selbst könnte als Gewinner aus der Krise herausgehen - sollte es das Land schaffen als Mediator zwischen den Kriegsparteien vermitteln zu können. China fürchtet zudem einen zu starken Eingriff in die Kriegshandlungen, vor Sekundärsanktionen fürchtet sich die politische Führung der Volksrepublik, so Mangott. Europa und die USA sind die größten Handelspartner der Volksrepublik, Sanktionen kann und will sich China nicht leisten.

Die zunehmenden Repressionen in Russland führt dazu, dass immer mehr junge und gut gebildete Menschen das Land aufgrund mangelnder Perspektiven verlassen. Insbesondere die IT-Branche wird massiv an Humankapital verlieren.

Die Grenzen der „Restukraine“, die es einmal geben wird, kennen wir heute noch nicht. Mangott hält es für sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine zu einem Binnenstaat wird, doch die wichtigen Häfen am Schwarzen Meer werden womöglich über Jahre blockiert sein. Der Krieg macht, so auch das Ziel Russlands, die Ukraine ebenfalls ärmer. Das BIP wird 2022 zwischen 35 und 45 Prozent schrumpfen. Große Aufbauhilfen durch den Westen werden nötig sein.

Hans Joachim Schellnhuber, Direktor Emeritus des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, ebenfalls am 23. Industrietag auf der Bühne anwesend, plädiert in diesem Zusammenhang, die Ukraine im Sinn eines Leuchtturm-Projektes nachhaltig und ressourcenschonend wieder aufzubauen - statt Stahl und Beton solle auf nachwachsende Ressourcen wie Holz und Bambus gesetzt werden. Gemeinsam mit anderen Klimaforschern und mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde dazu das New European Bauhaus gegründet. Dieses setzt es sich zum Ziel, die Art und Weise zu verändern, wie Gebäude und ganze Quartiere unter der Zielsetzung der Klimaneutralität bis 2040 baukulturell sorgsam errichtet und saniert werden können.

Mangott fürchtet zudem eine Spaltung des Landes in einen reichen, der EU nahestehenden Westen sowie einen armen Osten unter russischer Kontrolle, die in eine Teilung der Ukraine führen könnte.