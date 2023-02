Robert Machtlinger hat den Luftfahrtzulieferer FACC durch die Luftfahrtkrise der letzten drei Jahre gelenkt. Bei einem Ausbleiben von Gaslieferungen in Europa – in Deutschland wurde heute Donnerstag die Gas-Alarmstufe ausgerufen – könnte das Unternehmen gegensteuern, sagt der CEO am Industriekongress in Wien.

Seit Jahrzehnten betreibe man konsequent eine Nachhaltigkeitspolitik. 2006 wurde begonnen, geologisch begünstigt, Geothermie zu nutzen. „Autark sind wir nicht, aber wir könnten das fehlende Gas ersetzen“, sagte Machtlinger im Interview. Das liege auch daran, dass man nicht übermäßig energieintensiv sei.

Um es an den aktuellen Zahlen festzumachen: Bei 500 Millionen Euro Umsatz lag der Gesamtenergieverbrauch bei 77 GW/h. Davon ist ungefähr die Hälfte elektrische Energie, die man für CNC-Anlagen, die Beleuchtung, die IT und so weiter braucht. „Die andere Hälfte ist Prozesswärme. Rund 16 GW/h dieser Wärme gewinnen wir aus Geothermie, noch einmal die gleiche Menge aus Gas“, sagt Machtlinger.



Und von diesem Gas könnte sich FACC „relativ schnell durch den Umstieg von Gas- auf Ölzusatzheizung lösen. Ein Schritt, der nicht im eigentlichen Sinn sustainable wäre. „Aber wir wären unabhängig vom Gas“, sagt Machtlinger.



„Wir müssten unserer Anlagen etwas umrüsten und investieren, aber es wäre möglich." Das Unternehmen habe es durchgerechnet, es bestünde dann ein Ölbedarf von rund 7.700 Liter Öl pro Tag. „Das sind Mengen, die am Markt auch zu beschaffen sind“, sagt Machtlinger.



Natürlich sei das kein Szenario, das sich der FACC-CEO wünscht. Denn es entspricht ganz und gar nicht der Nachhaltigkeitsstrategie.