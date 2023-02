Diese Nachhaltigkeitsinformationen stellen nun das Herzstück jener Maßnahmen dar, mit denen die Maxime des nachhaltigen Wirtschaftens innerhalb der EU verankert werden soll. Diese laufen unter dem Titel der „Sustainable Finance“ und haben ihren Ursprung in einem Aktionsplan, der von der EU-Kommission Anfang 2018 vorgelegt wurde: Er enthält einen Katalog von Maßnahmen, die vor allem den europäischen Finanzsektor grundlegend in Richtung Nachhaltigkeit verändern sollen. Nach einem zwischenzeitlichen Stillstand wurde er mit dem Amtsantritt der 2019 neu gewählten EU-Kommission erneut als zentrale politische Zielsetzung verlautbart. Mit dem „Green New Deal“ wurde ein neues Schlagwort dazu geprägt und ein Investitionsvolumen von 1 Billionen Euro definiert, um den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsordnung, im Besonderen unter Klimaschutz-Gesichtspunkten, zu unterstützen. Damit möchte die EU eine weltweit führende Rolle einnehmen, mit Signalwirkung für andere Rechtsordnungen. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen selbst prägte hierfür den Begriff des „man on the moon moment“: um das Symbolhafte hinter den unternommenen Bemühungen hervorzustreichen, aber auch die Herausforderungen und Kosten, die man dafür bewusst in Kauf nimmt.

Unter dieser Leitidee sollen Anreize geschaffen werden, die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen mit ihrer Finanzierung zu verknüpfen. Entsprechend steht der europäische Finanzsektor im Zentrum der Regulierungen: Finanzinstitute, vor allem Banken und Versicherungen, müssen zukünftig selbst transparenter darüber berichten, wie sie Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Geschäftstätigkeit berücksichtigen. Also wie z.B. ökologische und soziale Kriterien in Veranlagungsentscheidungen einfließen, welche Auswirkungen damit erzielt oder wie Kunden dahingehend beraten werden. Dies gilt bereits ab 2021.