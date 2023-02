„Das Interesse ist enorm“, sagt Co-Founder und CEO von Glacier, Andreas Tschas, „denn Klimaschutz weit vorne auf die Agenda zu stellen, ist mittlerweile eine wirtschaftliche Notwendigkeit“. Mit Glacier gründete Tschas ein neues Start-up in Österreich, das Unternehmen dabei helfen will, Klimaschutz in der Unternehmens-DNA zu verankern, um dadurch den eigenen CO₂-Fußabdruck zu schmälern und die Wende zur Nachhaltigkeit voranzutreiben.



