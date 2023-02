Für die Studie des INDUSTRIEMAGAZIN wurden 250 Führungskräfte sowie weitere 750 leitende Angestellte aus der Österreichischen Industrie befragt. Laut dem Wissensstand dieser Entscheidungsträger sind die besten Unternehmensberater im Bereich M&A:

1. KPMG Österreich



In den Bereich Mergers und Acquisitions fallen vor allem Fusionen, Unternehmensverkäufe und Unternehmenskäufe. Die richtige Beratung kann dabei helfen, den Übergang reibungslos zu gestalten.



2. McKinsey & Company

Den Hauptsitz in New York, hat McKinsey Niederlassungen in über 65 Ländern – in Österreich neben Wien auch in Kitzbühel.

3. BCG – The Boston Consulting Group

Das Beratungsunternehmen gilt als eines der größten der Welt.