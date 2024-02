Hands-on statt trockener Theorie. Auf Platz Eins der Erwartungen an einen Seminaranbieter steht die praxisnahe Ausbildung. Man will das Gelernte gleich in Anwendung bringen. „Besonders beliebt ist das 'Refreshing in den Bereichen Umwelt-, Energie-, Qualitäts- und Arbeitssicherheits-Managementsysteme'“, sagt DI. Dr. Rudolf Kanzian, Geschäftsführer, KANZIAN ENGINEERING & CONSULTING GmbH, „viele Stammkunden wollen bei rechtlichen Neuerungen und Anforderungen an Managementsysteme immer auf dem letzten Stand sein“.



>>> Die österreichischen FHs: Was war, was kommt. Und was bleibt.

61 % der Befragten führten Die Anwendbarkeit als eine der wichtigsten Aufgaben an, die einen guten Seminaranbieter ausmachen. Und die Teilnehmenden wollen etwas neues Lernen, nicht nur inhaltlich, sondern auch im Perspektivenwechsel und in der Form von neuen Erkenntnissen und Erfahrungen. Auf Platz zwei steht daher ebendiese Erfahrungsvermittlung, die 53,9 % der befragten Unternehmen ein Anliegen ist. Um diese Inhalte vermittelt zu bekommen, geben sich über 53 % der Personen am liebsten in die Hände von erfahrenen Trainingspersonen. „Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist sicher die hohe Praxisorientierung unserer Trainer. Zu mehr als 50 % ihrer Zeit optimieren sie als Consultant und Coach gemeinsam mit unseren Kunden die Leistungsfähigkeit ihrer Prozesse", so Berndt Jung, Geschäftsführer, StEP-Up Quality & Productivity.