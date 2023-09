Die Sache mit dem lebenslangen Lernen ist so ein Ding. Im Grunde halten alle lebenslanges Lernen für unverzichtbar. Bis die Herausforderung ansteht, auch die entsprechenden Zeitressourcen dafür zu finden. Zu oft hat dann doch das Tagesgeschäft Vorrang vor Weiterbildung und dem Erwerb von neuen Qualifikationen. Das bestätigen auch Studien regelmäßig. Eine Untersuchung der an 39 Standorten aktiven deutschen Internationalen Hochschule IU zeigte zum Beispiel unlängst, dass unter den vielen Gründen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran hindern, Weiterbildungsangebote in Anspruch zu nehmen, Zeitmangel mit 40 Prozent der Nennungen der absolute Spitzenreiter ist.



Zugleich gilt aber auch: Die meisten Menschen stehen nach dem Abschluss ihrer Ausbildung dreißig bis sechzig Jahre im Berufsleben, wie die an der Universität Hamburg lehrende Spezialistin für lebenslanges Lernen, Anke Grotlüschen, anmerkt. Dass unter diesen Umständen regelmäßige Wissens-Updates nötig sind, erscheint logisch. Nicht immer kann das informell erfolgen, etwa, indem man sich Zusatzkenntnisse parallel zum Aufkommen von neuen Technologien gleich am Arbeitsplatz aneignet.