Umwelt, Nachhaltigkeit und Soziales sind die drei Säulen von ESG. In allen drei Domänenexistieren inzwischen zahlreiche Angebote, die eine Vertiefung erlauben. Im Bereich Soziales etabliert sich gerade Diversity zu einem sehr gefragten Thema.



„Diversity ist heute nicht mehr ein Nice-to-Have-Inhalt. Für immer mehr Unternehmen wird es zu einem unverzichtbaren Teil der Unternehmenskultur. Zum einen, weil es Bestand von ESG ist, zum anderen aber auch, weil sich kein Unternehmen, das für junge Fachkräfte attraktiv sein will, leisten kann, an Diversity vorbeizugehen“, erklärt Alexandra Zotter, Marketingleiterin der ARS Akademie.



Die ARS Akademie startet daher im April mit einer Ausbildung zur zertifizierten Diversity & Inclusion Manager*in. Die Inhalte sind dabei sehr stark an den konkreten Bedürfnissen der Betriebe orientiert. In dem teils in Präsenz, teils online angebotenen Lehrgang gibt es neben Inputs von Fachleuten auch umfassende Einblicke in die Praxis. Dem Erfahrungsaustausch dienen überdies die in die Ausbildung eingebetteten Kamingespräche zu Themen wie Identität, Geschlecht, Herkunft, Hintergrund, Inklusion, Integration, Barrierefreiheit, Rassismus oder Interkulturalität. Sie können von Interessierten auch einzeln gebucht werden, ohne dass man am ganzen Lehrgang teilnehmen muss.