Flexibilität ist dabei der Schlüsselfaktor. Schon heute schafft es Österreich an Tagen mit viel Sonne und Wind, Strom zu exportieren. Während der sogenannten Dunkelflaute, also vor allem im Winter, muss aber nach wie vor massiv importiert werden. Und: Weil die Speichermöglichkeiten fehlen und die Netze punktuell immer wieder an ihre Belastungsgrenzen kommen, verursacht die Verteilung des Stroms zwischen Produzenten und Verbrauchern immer höhere Kosten. „Wir müssen zunehmend in das System eingreifen“, bestätigt Gerhard Christiner, technischer Vorstand beim Verteilnetzbetreiber APG.



Der Ausbau von großtechnischen Speicherkapazitäten, die überschüssigen grünen Strom aufnehmen können, um ihn abzugeben, wenn Wind und Sonne schwach sind, wird in Zukunft für das Gelingen der Energiewende daher zentral sein.



Dementsprechend ambitioniert nehmen sich die Speicher-Projekte der einzelnen österreichischen Energieversorger aus. Stefan Szyszkowitz, Vorstandssprecher des niederösterreichischen Energieversorgers EVN, berichtet: „EVN geht diese Frage auf verschiedenen Wegen an: vom geplanten Ausbau der Pumpkapazitäten im Kraftwerk Ottenstein über Speicherprojekte wie das `Underground Sunstorage`, die die Möglichkeit bieten, Überschussstrom in Wasserstoff zu verwandeln und in unterirdischen Lagerstätten zu speichern, bis hin zu Großbatterieprojekten.“



Auch Oberösterreich will sich in den nächsten Jahren unter anderem besonders dem Speicherthema widmen: „Oberösterreich ist das Industrieherz Österreichs. Unsere Aufgabe ist es, die Infrastruktur für die grüne Transformation bereitzustellen“, erklärt der CEO der Energie AG Leonhard Schitter. „Dazu gehört der Ausbau der Erneuerbaren und der Netze, aber auch der Speicherinfrastruktur. Das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee wird die grüne Batterie Oberösterreichs sein und mit 451 Millionen Euro die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Energie AG.“